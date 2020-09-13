«صحة الوفاق»: تجهيز مركز عزل «عالي الجهوزية» في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 09:19 صباحا
سيارة تحمل أنابيب أكسجين مرسلة إلى مركز العزل الخمس «1»، 10 سبتمبر 2020. (بلدية الخمس)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تجهيز «مركز العزل الصحي رقم 1» بمدينة الخمس كمركز عزل عالي الجهوزية.

وأوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السعة السريرية للمركز تبلغ 55 سريرًا، منها 14 سرير عناية فائقة.

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ويوم الخميس، سلمت بلدية الخمس  مركز العزل الخمس «1» 50 أسطوانة أكسجين في إطار جهود البلدية لحل معضلة نقص الأكسجين في مراكز العزل.

وحسب آخر حصيلة لإصابات الوباء في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

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