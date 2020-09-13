28 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مراكز العزل بلغ 28 حالة.

وأشارت اللجنة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تسجيل 14 حالة شفاء من الوباء.

اقرأ ايضًا: 23 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في مصراتة

وفجر السبت، أعلنت اللجنة تسجيل 23 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى سحب 86 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن الفيروس، وإحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.