تسجيل 27 إصابة بفيروس «كورونا» في أجدابيا و4 حالات شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 01:55 صباحا
مقر المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» السبت.

وبحسب بيان للمستشفى اليوم، فقد تسلم المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا 48 عينة، ظهرت منها 21 سالبة، و27 موجبة، ليصل إجمالي الحالات الموجبة المسجلة في المدينة إلى 818 حالة.

المستشفى العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

ولفت البيان إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 27 حالة وفاة بالمدينة نتيجة فيروس «كورونا».

كما تم تسجيل 4 حالات شفاء بالمستشفى الميداني السبت، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 300 حالة شفاء بالمدينة.

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