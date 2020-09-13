النمروش: رصد جرائم «فاغنر» لعرضها أمام المحاكم الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 12:58 صباحا
وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش. (أرشيفية: وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، رصد «جرائم جماعات فاغنر» الروسية محليًّا ودوليًّا بداية من جنوب طرابلس إلى سرت والجفرة، مضيفًا أن الفرق القانونية تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل حصرها وفق الأدلة والبراهين، لرفعها كقضايا رسمية لدى المحاكم الدولية.

وأضاف النمروش، في أول تصريح له بعد توليه منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع الفريق الإعلامي لغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للحكومة، أنه تواصل مع الغرفة مباشرة، ودعمها بكافة التجهيزات وفق الإمكانات المتاحة.

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وأوضح أن آمر الغرفة أحال له التقارير الفنية المتعلقة بجميع «الخروقات التي قامت بها» قوات القيادة العامة أخيرًا، مؤكدًا: «سعينا متواصل للتوافق بين العمل العسكري والعمل السياسي لنصل للنتائج المرجوة».

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