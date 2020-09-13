«داخلية الوفاق» تعلن ضبط 17 شخصا من «اللواء التاسع ترهونة»

ضبط 17 شخصًا تابعين لما يسمى «اللواء التاسع ترهونة», 12 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضبط 17 شخصًا تابعين لما يسمى «اللواء التاسع ترهونة» مع أسلحتهم وذخائرهم، بعد أن قاموا بإخفائها تحت الأرض.

وبحسب بيان للوزارة السبت، تمكنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، من القبض على «مجرمين وخارجين على القانون تابعين لما يسمى باللواء التاسع ترهونة»، مؤكدة أنهم كانوا «يقومون بجرائم القتل والرماية العشوائية على المواطنين فى الطريق الساحلي ومنطقة القره بوللي».

وتابعت أن فرقة التحري والقبض التابعة لإدارة المهام الخاصة بالتعاون مع قوة تأمين الساحلي، ضبطت المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النائب العام لاستكمال الإجراءات.

ضبط 17 شخصًا تابعين لما يسمى «اللواء التاسع ترهونة», 12 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)