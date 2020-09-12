بالصور.. سكان بني وليد يستقبلون سيل الوادي بالأفراح

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 12 سبتمبر 2020, 07:45 مساء
سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)

استقبل سكان مدينة بني وليد، اليوم السبت، سيل الوادي في أجواء مليئة بالفرح، ابتهاجًا بدخول فصل الشتاء وبداية مواسم الحرث بعد جفاف تلك الأودية.

وخرج أهالي مدينة بني وليد لمتابعة تلك السيول وجريان الشعاب والأودية، التي كونت شلالات أدت إلى زيادة المخزون الجوفي من المياه، ليستفيد منها المزارعون في الزراعة والرعي.

وطالب مكتب هيئة السلامة ببني وليد، جميع الأهالي بتوخي الحيطة، وعدم السماح للأطفال بالنزول إلى الوديان بسبب سرعة جريان المياه فيها.

ويضم وادي بني وليد عددًا كبيرًا من أشجار الزيتون والنخيل والتين، ويعتبر ذلك الوادي من أهم الوديان التي تعرف بزراعة الشعير والقمح.

سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)
سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)
سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)
سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)
سيل الوادي في بني وليد, (بوابة الوسط)
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