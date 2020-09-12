اليابان تأمل في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بعد نتائج حوار المغرب

ممثلو المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون بالحوار الليبي في المغرب، 6 سبتمبر 2020 (الوكالة المغربية للأنباء).

أعربت سفارة اليابان بالمغرب عن أملها في خلق «حوار بوزنيقة» دينامية تساهم في تثبيت وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، مشيدة بـ«التقدم المحرز»، بعد «اجتماع الأطراف الليبية بفضل مبادرة الوساطة المغربية».

وأعربت السفارة عن أملها في أن تخلق نتائج هذا الحوار «دينامية تساهم في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم بليبيا، وأن تدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية» وفق ما نقلت وزارة الخارجية المغربية عبر موقعها الرسمي السبت.

الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية

وأعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الخميس الماضي، ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، توصلهما إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها».

وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا أيضًا على «استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

سيالة يبحث مع وزير الدفاع الياباني إنجاح حوار «النواب» ومجلس الدولة في المغرب

والإثنين الماضي، بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، هاتفيًّا مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الوضع الحالي في ليبيا و«انطلاق حوار المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية وسبل دعم وإنجاح هذا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا».

وتطرق اتصال سيالة مع الوزير الياباني، الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية قبل أن يتقلد مهام وزارة الدفاع سبتمبر 2019، «مساعدة اليابان في تدريب عدد من أفراد القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق وتأهيلهم وفق المعايير الدولية».