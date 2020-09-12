اليابان تأمل في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بعد نتائج حوار المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 05:16 مساء
ممثلو المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون بالحوار الليبي في المغرب، 6 سبتمبر 2020 (الوكالة المغربية للأنباء).

أعربت سفارة اليابان بالمغرب عن أملها في خلق «حوار بوزنيقة» دينامية تساهم في تثبيت وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، مشيدة بـ«التقدم المحرز»، بعد «اجتماع الأطراف الليبية بفضل مبادرة الوساطة المغربية».

وأعربت السفارة عن أملها في أن تخلق نتائج هذا الحوار «دينامية تساهم في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم بليبيا، وأن تدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية» وفق ما نقلت وزارة الخارجية المغربية عبر موقعها الرسمي السبت.

الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية

 وأعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الخميس الماضي، ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، توصلهما إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها».

وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا أيضًا على «استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

سيالة يبحث مع وزير الدفاع الياباني إنجاح حوار «النواب» ومجلس الدولة في المغرب

والإثنين الماضي، بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، هاتفيًّا مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الوضع الحالي في ليبيا و«انطلاق حوار المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية وسبل دعم وإنجاح هذا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا».

وتطرق اتصال سيالة مع الوزير الياباني، الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية قبل أن يتقلد مهام وزارة الدفاع سبتمبر 2019، «مساعدة اليابان في تدريب عدد من أفراد القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق وتأهيلهم وفق المعايير الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل
ليبيا
العدد 251 من جريدة «الوسط»: لا صوت يعلو فوق صوت الحوار.. وحملة مناشدة دولية لدعم...
ليبيا
ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
في كتابه الجديد بوب ودورد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبحاث كندية عن فاكهة نخل الآساي لعلاج «كورونا»