توزيع الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة من «كورونا» في لييبا

جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

حلت العاصمة طرابلس أولا في قائمة المدن التي سجلت حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وبلغ نصيبها 185 حالة من بين 440 حالة إيجابية في عموم البلاد، حسب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.



وأوضح المركز أن طرابلس شهدت أيضا العدد الأكبر من المتعافين الجدد بواقع 136 حالة شفاء، فيما سُجلت حالتا وفاة في كل من صبراتة وزليتن.

وأكد المركز أنه تسلم أمس الجمعة 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة، وتوزعت بين المدن كالآتي:



طرابلس:

145 حالة جديدة.

40 حالة مخالطة.

صبراتة:

15 حالة جديدة.

13 حالة مخالطة.

سواني بني آدم:

خمس حالات جديدة.

السبيعة:

حالة واحدة مخالطة.

العواتة:

حالتان جديدتان.

جنزور:

حالتان مخالطتان.

44 حالة جديدة.

المعمورة:

حالتان جديدتان.

صرمان:

حالة جديدة.

سبع حالات مخالطة.

ترهونة:

خمس حالات جديدة.

حالتان مخالطتان.

الماية:

أربع حالات جديدة.

زوارة:

حالتان جديدتان.

مزدة:

حالة واحدة جديدة.

عشر حالات مخالطة.

المنشية:

حالتان مخالطتان.

الجميل:

حالتان مخالطتان.

أربع حالات جديدة.

ككلة:

حالة واحدة جديدة.

الزاوية الغرب:

حالة واحدة جديدة.

ثلاث حالات مخالطة.

الزاوية المركز:

سبع حالات جديدة.

ثماني حالات مخالطة.

الأصابعة

عشر حالات مخالطة.

باطن الجبل:

أربع حالات جديدة.

أربع حالات مخالطة.

مسلاتة:

حالة واحدة جديدة.

زليتن:

عشر حالات جديدة.

33 حالة مخالطة

الخمس:

حالتان جديدتان.

مصراتة:

21 حالة مخالطة.

الزنتان:

حالة واحدة مخالطة.

حالتان جديدتان.

الرجبان:

حالة واحدة جديدة.

يفرن:

حالتان جديدتان.

وبخصوص حالات الشفاء الجديدة فهي: خمس في صبراتة وعشر في سبها وخمس في الخمس، وثلاث في صرمان و13 في زليتن، وأربع في مصراتة وثلاث في الزنتان و136 في طرابلس؛ بينما سُجلت حالتا وفاة بواقع واحدة في صبراتة وأخرى في زليتن.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 22 ألفا و348 حالة، لا يزال تسعة آلاف و849 منها نشطة، و12 ألفا و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.