440 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. وحالتا وفاة

عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (صفحة اللجنة الطبية، أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة.

وأشار إلى أن العينات التي تلقاها موزعة على النحو التالي:

1- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 744 عينة.

2 - مختبر المركز المرجعي زليتن 151 عينة.

3 - مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 68 عينة.

4 - مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 840 عينة.

5 - مختبر فرع المركز الزاوية 92 عينة.

6 - مختبر فرع المركز زوارة 4 عينات.

7 - مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 60 عينة.

8 - مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 40 عينة.



وبذلك، يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 22 ألفا و348 حالة، لا يزال تسعة آلاف و849 منها نشطة، و12 ألفا و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.



ونوه المركز بأن «إجمالي المتعافين هو عدد تراكمي عن الأيام والأشهر الماضية تم الإعلان عنه رسميا عقب اعتماد بروتوكول الشفاء رسميا من المركز الوطني لمكافحة الأمراض».