ميناء رأس لانوف يمنع صعود الموظفين إلى السفن تجنبا لانتشار «كورونا»

سفنية بضائع في ميناء رأس لانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت إدارة ميناء رأس لانوف التجاري الصناعي منع صعود الموظفين إلى السفن بما في ذلك المرشدين نظرآ لإنتشار وتفشي فيروس كورونا في أغلب المناطق والمدن الليبية.

وأوضحت الإدارة في خطاب موقع باسم مدير عام الميناء محمد سالم السيوي أنه يجب منع الموظفين في الميناء من الصعود على السفن، تماشيا مع الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا للتعميم الصادر عن مصلحة الموانئ والنقل البحري، بخصوص دخول وخروج السفن وأعمال المنوالة بالموانء الليبية الصادر في نهاية مارس من العام الداري، لدواعي السلامة العامة، والمصلحة للعاملين، حسبما نشرت صفحة «الشركة الليبية للموانئ ميناء رأس لانوف التجاري»، على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأكدت الإدارة أنها مستمرة في العمل عن بعد عن طريق عناوين البريد الإلكتروني، التي خصصت لاستقبال إشعارات وصول السفن والنواقل وطلبات الدخول إلى الميناء وطلبات المغادرة والمراسلات والمستندات والإجراءات الإدارية بصفة عام.

ونوهت أنها لا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تتم بالمخالفة للتشريعات الليبية والمعاهدات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها بشأن دخول ومغادرة السفن والنواقل والقطع البجرية وكذلك المناولة والأعمال والخدمات البحرية بصفة عامة.