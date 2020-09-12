«مكافحة الأمراض» يعلن شروط تماثل مصابي فيروس كورونا للشفاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 12:39 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، خمسة شروط لتأكيد تماثل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي الشروط التي اعتمدتها اللجنة العلمية بالمركز.

وأوضح المركز أنه أولا، بالنسبة للمرضى ذوي الأعراض: مرور عشرة أيام من بداية ظهور الأعراض، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية على الأقل بدون أعراض، (حيث لا توجد حمى وبدون استخدام خافضات الحرارة، وتحسن في باقي الأعراض).

ثانيا، بالنسبة للحالات التي ليس لديها أية أعراض، مرور عشرة أيام عبد ظهور النتيجة الموجبة لاختبار «RT-OCR».

ثالثا، يستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي يجب الاعتماد على إجراء الاختبار «RT-OCR» بحيث تكون النتيجة سلبية لإعلان شفائها.

رابعا، ليس هناك داعي لإجراء اختبارات لإنهاء العزل المنزلي، فالأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم موجبة بالاختبار، ولم تظهر عليهم أعراض مرضية، أو كانت لديهم أعراض خفيفة، فيمكنهم إنهاء الحجر المنزلي، بعد مرور عشرة أيام على تشخصيص الحالة وإضافة يوم واحد يكون فيه المرض خاليا من الحرارة بدون استخدام خافضات الحرارة، مع حدوث تحسن في باقي الأعراض.

خامسا، أما الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة فلا بد من بقائم مدة قد تصل إلى 20 يوما من بداية ظهور الأعراض.

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