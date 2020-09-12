نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 12 سبتمبر 2020, 11:34 صباحا
صورة مركبة للفريق الطبي في مركز الأمل ببنغازي أثناء عملية الولادة القيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا. (بوابة الوسط)

نجح أطباء برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، في إجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة لسيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الأطباء أن المصابة كانت تعاني من حالة حرجة لأن نسبة الأكسجين بدون قناع الأكسجين 35%، ونسبة الأكسجين تحت جهاز «السيباب» يصل إلى 60%، مشيرين إلى أن حالتها استدعت إجراء جراحة قيصرية من أجل الولادة، وذلك لجنين عمره 34 أسبوعا.

ووفق البروتوكول المتبع، كان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي لصعوبة الحالة، وقام الفريق الطبي بتحضير وتجهيز غرفة بداخل وحدة العناية الفائقة داخل برج الأمل، في أقل من ساعة لتكون غرفة لإجراء العملية.

وتم استدعاء الأطباء من قسم النساء والولادة وحديثي الولادة وتخدير واسكراب وتمريض، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقاموا بإجراء الجراحة بنجاح. وجرى نقل الطفل لقسم حديثي الولادة، فيما أن الحالة الصحية للسيدة جيدة، وهي في غرفة العناية الفائقة تحت جهاز التنفس الصناعي.

الإعداد لعملية الولادة القيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في بنغازي. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل
ليبيا
العدد 251 من جريدة «الوسط»: لا صوت يعلو فوق صوت الحوار.. وحملة مناشدة دولية لدعم...
ليبيا
ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
في كتابه الجديد بوب ودورد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا ...
دولى
ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل
ليبيا
بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبحاث كندية عن فاكهة نخل الآساي لعلاج «كورونا»