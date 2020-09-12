نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي

نجح أطباء برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، في إجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة لسيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».
وأوضح الأطباء أن المصابة كانت تعاني من حالة حرجة لأن نسبة الأكسجين بدون قناع الأكسجين 35%، ونسبة الأكسجين تحت جهاز «السيباب» يصل إلى 60%، مشيرين إلى أن حالتها استدعت إجراء جراحة قيصرية من أجل الولادة، وذلك لجنين عمره 34 أسبوعا.
ووفق البروتوكول المتبع، كان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي لصعوبة الحالة، وقام الفريق الطبي بتحضير وتجهيز غرفة بداخل وحدة العناية الفائقة داخل برج الأمل، في أقل من ساعة لتكون غرفة لإجراء العملية.
وتم استدعاء الأطباء من قسم النساء والولادة وحديثي الولادة وتخدير واسكراب وتمريض، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقاموا بإجراء الجراحة بنجاح. وجرى نقل الطفل لقسم حديثي الولادة، فيما أن الحالة الصحية للسيدة جيدة، وهي في غرفة العناية الفائقة تحت جهاز التنفس الصناعي.