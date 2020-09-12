نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي

صورة مركبة للفريق الطبي في مركز الأمل ببنغازي أثناء عملية الولادة القيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا. (بوابة الوسط)

نجح أطباء برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، في إجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة لسيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».



وأوضح الأطباء أن المصابة كانت تعاني من حالة حرجة لأن نسبة الأكسجين بدون قناع الأكسجين 35%، ونسبة الأكسجين تحت جهاز «السيباب» يصل إلى 60%، مشيرين إلى أن حالتها استدعت إجراء جراحة قيصرية من أجل الولادة، وذلك لجنين عمره 34 أسبوعا.



ووفق البروتوكول المتبع، كان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي لصعوبة الحالة، وقام الفريق الطبي بتحضير وتجهيز غرفة بداخل وحدة العناية الفائقة داخل برج الأمل، في أقل من ساعة لتكون غرفة لإجراء العملية.



وتم استدعاء الأطباء من قسم النساء والولادة وحديثي الولادة وتخدير واسكراب وتمريض، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقاموا بإجراء الجراحة بنجاح. وجرى نقل الطفل لقسم حديثي الولادة، فيما أن الحالة الصحية للسيدة جيدة، وهي في غرفة العناية الفائقة تحت جهاز التنفس الصناعي.

الإعداد لعملية الولادة القيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في بنغازي. (بوابة الوسط)