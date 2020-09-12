تونس تدعم تسوية الأزمة الليبية في «أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 02:02 صباحا
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (يمين) ونائب وزير الخارجية الأميركي. (وزارة الشؤون الخارجية التونسية)

جدّد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، موقف بلاده «الثابت تجاه الملف الليبي والذي يبني على حل سلمي ليبي-ليبي للأزمة»، مشيرًا إلى جهود تونس في «مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من نائب وزير الخارجية الأميركي، ستيفان بيجين، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان للخارجية التونسية.

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وأكد الجرندي دعم تونس «الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية في أقرب وقت»، معتبرًا أن ذلك من شأنه «التحكم في التوترات والحد من انتشارها بالنظر إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على دول الجوار خصوصا وعلى الفضاء المتوسطي  بشكل عام».

وأشارت الخارجية التونسية إلى أن الاتصال الهاتفي أكد «أهمية التعاون بين البلدين في رحاب المنتظم الأممي خاصة على مستوى مجلس الأمن لاسيما في القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفي هذا الإطار تطرق الطرفان إلى مشروع القرار الذي يُنتظر أن يعتمده مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر 2020 حول «تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وعبر الوزير التونسي عن تقدير بلاده «للدعم المتواصل الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الماثلة»، فيما جدد المسؤول الأميركي التأكيد على دعم بلاده «لتجربة الانتقال الديمقراطي الناجحة في تونس، والتزامها مواصلة تعزيز الشراكة التي تجمعها مع بلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة».

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