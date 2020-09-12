شفاء حالتين من «كورونا» بمستشفى الهواري ببنغازي

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، في وقت متأخر الجمعة، تسجيل المستشفى حالتي شفاء من فيروس «كورونا المستجد».

وقال العريبي في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالتين تماثلا للشفاء، الخميس، وتعودان لرجل وامرأة، لافتة إلى حصولهما على الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن لعريبي تسجيل حالتي وفاة جراء إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن الحالتين لرجلين من كبار السن، دون أن يفصح عن عمرهما بالتحديد.