تسجيل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، مساء الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن حالة الوفاة من مدينة جالو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة الشفاء إلى عشر حالات.

والأربعاء الماضي، وأعلنت اللجنة تقليص عدد العينات المسحوبة للكشف عن الفيروس إلى عشر عينات فحسب في اليوم الواحد، موضحة أن ذلك يأتي بناء على تعليمات المختبر المرجعي لمدينة بنغازي الخاصة بمواجهة شُح ونقص المواد التشغيلية بالمختبر.

وأشارت إلى أنه «لن يتم إجراء التحاليل إلا لمن تظهر عليهم الأعراض بعد الكشف عند الطبيب المختص بفريق الرصد، إضافة إلى المخالطين لحالة تأكد إصابتها بالفيروس».