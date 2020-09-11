السفارة الأميركية تهنئ بـ«التقدم المحرز» في «مناقشات بوزنيقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 10:04 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأت السفارة الأمريكية المشاركين في «مناقشات بوزنيقة المغربية على التقدم المحرز حتى الآن»، معتبرة أن ذلك يعكس «الرغبة العميقة لمعظم الليبيين في إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا».

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية: «تهنئ السفارة المشاركين في مناقشات بوزنيقة على التقدم المحرز حتى الآن في مناقشاتهم، وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة في المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر».

وقالت السفارة إنه إلى جانب المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في مونترو السويسرية مطلع هذا الأسبوع، نشهد انعقاد عدد من «المشاورات المثمرة بين الجهات الليبية الرئيسية، ما يعكس الرغبة العميقة لمعظم الليبيين في إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا».

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وتوجت جولات الحوار في بوزنيقة التي بدأت الأحد الماضي، بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ببيان ختامي دعا إلى مواصلة الحوار، واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».

واستضافت مدينة مونترو بسويسرا على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي، اجتماعًا تشاوريًّا بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة، حيث توافق المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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