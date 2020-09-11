مواشٍ ومواد غذائية.. القيادة العامة تقدم مكافآت للأطقم الطبية بالمستشفى العسكري في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 09:16 مساء
القيادة العامة تقدم مكافآت للأطقم الطبية بالمستشفى العسكري في أجدابيا، 11 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

قدم آمر الكتيبة 166 مشاة بالقيادة العامة، المقدم أيوب بوسيف، مكافأة مالية ومواشي ومواد غذائية متكاملة لكل فرد من «الجيش الأبيض» من أطقم طبية وطبية مساعدة وفنيي التخدير الموجودين حتى هذه اللحظة بالمستشفى الميداني العسكري أجدابيا.

وقال المستشفى في بيان اليوم، إن بوسيف، وصف الأطقم الطبية بأنهم «قدموا أنفسهم رخيصة من أجل الوطن، وتطوعوا للوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء».

المستشفى العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، الدكتور عبدالعالي الزقزاق، وصول عدد الحالات الموجودة بقسم العزل في المستشفى إلى 35 حالة، مؤكدا عدم قدرة المستشفى على استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، نظرا إلى الضغط الحاصل عليه وعلى الكوادر الطبية الذين ما زالوا يواصلون العمل حتى الآن، ومقيمين بداخل المستشفى لمدة تفوق الشهر.

وتابع الزقزاق أن إيقاف استقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى يتم الإعلان عن خروج حالات شفاء ولحين إشعار آخر.

القيادة العامة تقدم مكافآت للأطقم الطبية بالمستشفى العسكري في أجدابيا، 11 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
القيادة العامة تقدم مكافآت للأطقم الطبية بالمستشفى العسكري في أجدابيا، 11 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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