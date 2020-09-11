318 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 08:03 مساء
حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم الجمعة، تسجيل 318 إصابة وحالتي وفاة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، وذلك من إجمالي عينات بلغ 1100 عينة.

وقالت الغرفة في بيان عن الوضع الوبائي في سوق الجمعة، منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن إجمالي الإصابات بلغ 1227 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 27 حالة، وذلك بعد الكشف عن إجمالي عينات وصل إلى 5097 عينة.

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وبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 95 حالة بينها 14 سجلتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، فيما وصلت حصيلة الحالات النشطة إلى 1105 حالات، بينها 318 حالة مسجلة خلال أسبوع.

وارتفعت حصيلة العزل المنزلي إلى 1096 حالة، وحالات الإيواء إلى 20 حالة، فيما أعلنت الغرفة تسجيل ثماني إصابات بالفيروس بين غير الليبيين كحصيلة إجمالية.

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