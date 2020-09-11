تسجيل 4 حالات شفاء من «كورونا» في الواحات

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الجمعة، تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد»، لترتفع حصيلة الشفاء إلى عشر حالات.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالات الأربع من عائلة واحدة من مدينة أوجلة.

ومساء الخميس، أعلنت اللجنة تسجيل ثلاث حالات شفاء من فيروس «كورونا»، موضحة أن إن الحالات الثلاث من مدينة جالو، حيث تعود الأولى للدكتور عبدالرازق أمبيه اعليوه البالغ 49 عامًا من منطقة العرق، والثانية لعزيز عبدالرحمن السنوسي البالغ 52 عامًا من منطقة الشرف، فيما كانت الحالة الثالثة من منطقة الشرف.

وأعلنت اللجنة، الأربعاء الماضي، تقليص عدد العينات المسحوبة للكشف عن الفيروس إلى عشر عينات فحسب في اليوم الواحد، موضحة أن ذلك يأتي بناء على تعليمات المختبر المرجعي لمدينة بنغازي الخاصة بمواجهة شُح ونقص المواد التشغيلية بالمختبر.

وأشارت إلى أنه «لن يتم إجراء التحاليل إلا لمن تظهر عليهم الأعراض بعد الكشف عند الطبيب المختص بفريق الرصد، إضافة إلى المخالطين لحالة تأكد إصابتها بالفيروس».