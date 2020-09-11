الرفادي يبحث الوضع الأمني بطبرق والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة

اللواء سالم الرفادي، مع مسؤولي الجهات الأمنية، 11 سبتمبر 2020. (الغرفة الأمنية المشتركة طبرق)

بحث رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، اللواء سالم الرفادي، اليوم، مع مسؤولي الجهات الأمنية، الوضع الأمني بالمدينة ومحاولة التغلب والقضاء على كل الظواهر السلبية والهدامة.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، فإن الاجتماع تركز حول الوضع الأمني بالمدينة، ومحاولة الجهات الأمنية القضاء على كل الظواهر السلبية، وتأمين المنطقة بالكامل وفرض الأمن بالقوة ومعاقبة المخالفين ودعم عمل جهاز الحرس البلدي.

وأضاف المكتب أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية المختلفة، من أجل تطبيق الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها اعتبارا من بعد غد الأحد، ومن ثم الانتقال إلى المديريات المجاورة لوضع كل الترتيبات الأمنية بها.

وتمتد الحدود الإدارية لمنطقة طبرق العسكرية، من امساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب ومنطقة بحر الرمال جنوبا.

اللواء سالم الرفادي، مع مسؤولي الجهات الأمنية، 11 سبتمبر 2020. (الغرفة الأمنية المشتركة طبرق)

اللواء سالم الرفادي، مع مسؤولي الجهات الأمنية، 11 سبتمبر 2020. (الغرفة الأمنية المشتركة طبرق)

اللواء سالم الرفادي، مع مسؤولي الجهات الأمنية، 11 سبتمبر 2020. (الغرفة الأمنية المشتركة طبرق)