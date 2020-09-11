توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها درج والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 03:18 مساء
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020، (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 969 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، أكثر من نصفها في طرابلس بواقع 548 حالة.

وجاءت درج ثانيا بـ48 حالة، ثم الزاوية المركز بـ39 حالة، و38 حالة في زليتن، و34 حالة في أجدابيا، و30 حالة في جنزور، و27 حالة في مصراتة، و26 حالة في زوارة، و17 حالة في كل من باطن الجبل وكاباو، و16 حالة في تازربو، و14 حالة في مسلاتة، و12 حالة في غات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 11 حالة في كل من الجفارة وبني وليد، وتسع حالات في كل من القرة بوللي وجادو، وسبع حالات في كل من قصر الأخيار وصبراتة، وست حالات في الزاوية الغرب، وخمس حالات في كل من الزنتان وطبرق، وأربع حالات في كل من الكفرة والنواحي الأربعة وغدامس، وثلاث حالات في كل من الماية والمعمورة والعجيلات، وحالتين في وادي عتبة، وحالة في كل من الرحيبات والشاطئ والقطرون وأم الأرانب والقواليش والزاوية الجنوبية والخمس وغريان والحرابة وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 86 مصابا، موزعين بواقع 18 حالة في مصراتة، و15 حالة في كل من زليتن وظاهر الجبل، وتسع حالات في الزاوية المركز، وثماني حالات في غريان، وست حالات في كل من الجفرة وبني وليد، وأربع حالات في الزنتان، وثلاث حالات في الأبرق، وحالتين في القيقب.

في حين توفي 13 مصابا موزعين بواقع أربع حالات في كل من أجدابيا وباطن الجبل، وحالتين في غريان، وحالة في كل من أم الأرانب والكفرة ومسلاتة.

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