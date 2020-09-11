مسؤول تركي: محادثات بين أنقرة وحكومة الوفاق بشأن التنقيب عن النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 02:02 مساء
سفينة تنقيب تركية. (أ ف ب)

أفاد مسؤول في وزارة الطاقة التركية أن بلاده تجري محادثات مع حكومة الوفاق لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المسؤول قوله إن أنقرة بحثت مع مع حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط «موضوع (التنقيب عن) حقول النفط والغاز البرية والبحرية».

المحادثات شملت ملف الكهرباء
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، أن المحادثات تشمل مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة التوزيع، واحتمال تشغيل وبناء أنابيب.

وفي نوفمبر العام 2019، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق اتفاقا لترسيم الحدود البحرية تستند إليه تركيا للمطالبة بالسيادة على مساحة كبيرة تجري فيها عمليات تنقيب عن الغاز.

ويوم الأحد الماضي، التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول «لتقييم الخطوات اللازمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط».

وحول تلك المباحثات، قال المجلس الرئاسي إن الرئيس التركي أكد دعم بلاده «مبادرة السلام»، التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة.

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