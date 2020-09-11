أحوال الطقس اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 01:05 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي، اليوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وتشمل بنسبة أقل بعض المناطق الساحلية في فترة المساء ويومي السبت والأحد.

وأوضح المركز، في ملخص حول الحالة الجوية، أن نسبة الرطوبة ستبقى مرتفعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة على هذه المناطق تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتكون مرتفعة نسبيا على الجنوب، حيث تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه من المتوقع من خلال تتبع خرائط الطقس السطحية والعلوية وكتل الهواء المؤثرة على البلاد أن تكون الأجواء خريفية بداية من يوم الإثنين المقبل، حينها تتراجع درجات الحرارة عن معدلاتها على معظم مناطق ليبيا، مع فرصة أفضل لسقوط أمطار على غالبية مناطق شمال ليبيا بصفة عامة.

وأما عن حالة البحر خلال هذه الأيام على طول الساحل، فأوضح المركز أنه ملائم نسبيا للاصطياف بداية النهار، أما من بعد فترة الظهيرة فغير ملائم للسباحة نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج، بفعل حركة الرياح عليه، ويجب أخذ الحيطة والحذر.

ونوه المركز بتوقف العمل داخله، وعدم إمكانية إصدار نشرة جوية مفصلة؛ نظرا لحظر التجوال الكلي المفروض من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق يومي الجمعة والسبت؛ ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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