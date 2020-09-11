«سرت للنفط» تعلن نجاح تشغيل محرقة مصنع الإثيلين بعد توقفها لسنوات

مصنع الميثانول الأول، 20 أغسطس 2020، (سرت للنفط)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجاح تجارب تشغيل شعلة محرقة مصنع الإثيلين، بعد توقفها لعدة سنوات، وذلك استعدادا للبدء في العمليات التشغيلية الفعلية للمصنع في القريب العاجل.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي بالشركة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أنها المرة الأولى منذ تأسيس المجمع الصناعي التي يتم فيها تشغيل محرقة الإثيلين بالغاز الطبيعي بدلا من غاز البترول المسال، من خلال التطوير الذي نفذ، بعد التأكد من عدم إمكانية توفير غاز البترول المسال عن طريق المصفاة في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن فرق الصيانة والتشغيل لم تتوقف في تنفيذ ما تبقى من مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي.