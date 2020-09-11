شركة البريقة تعلن وصول ناقلة وقود إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 10:05 صباحا
ناقلة نفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وصول الناقلة فالي دي كوردبا اليوم الجمعة إلى ميناء بنغازي، بحمولة 36 مليون لتر من وقود «الديزل».

وأشارت إلى أن تلك الناقلة تأتي ضمن الشحنات التي تصل تباعا، والمحولة من ميناء مصراتة البحري، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أنه سيتم البدء في عمليات إمداد محطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود، وباقي المرافق الخدمية العامة.

وأكدت الشركة سعيها، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير احتياجات السوق من الوقود لكل ربوع ليبيا «رغم الصعوبات المالية».

يذكر أن الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة أعلنت زيادة ساعات طرح الأحمال، نتيجة توقف وحدات توليد في محطات عن العمل لنفاد الوقود الخفيف، داعية شركة البريقة إلى «إيضاح سبب تأخر ناقلة الوقود، التي كان من المنتظر دخولها أمس» الأربعاء.

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