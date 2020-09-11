مظاهرة وسط مدينة البيضاء تطالب بإسقاط الحكومة الموقتة

تظاهرة وسط مدينة البيضاء للمطالبة بإسقاط الحكومة الموقتة، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بخروج تظاهرة حاشدة وسط مدينة البيضاء للمطالبة بإسقاط الحكومة الموقتة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بـ«الأوضاع المعيشية الصعبة» التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خاصة من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين دعمهم لـ«لجيش الليبي».

ومساء الخميس، تظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة»، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، على ما أفاد مراسل قناة «الوسط».

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وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، كلا من رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في مدينة بنغازي.