شركة البريقة تسير قافلة وقود محملة بـ36 مليون لتر إلى ميناء بنغازي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 10:25 مساء
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو لجنة الإدارة لعمليات شركة البريقة لتسويق النفط، فرج الجعيدي، اليوم الخميس، إن الشركة ستسير ظهر غد الجمعة، ناقلة الوقود «فالي دي كوردبا» بحمولة 36 مليون لتر من وقود الديزل إلى ميناء بنغازي مخصصة للمنطقة الشرقية.

وأوضح الجعيدي في تصريح نشرته شركة البريقة على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي في إطار سعي الشركة لأداء مهامها الاستراتيجية.

وأكد الجعيدي أن الشركة ستواصل عمليات إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء وكافة محطات توزيع الوقود وباقي المرافق الخدمية بعامة المناطق الوسطى والشرقية.

وأشار الجعيدي إلى أن شركة البريقة تعزو مشكل نقص وقود الديزل لتأخر حاملة الوقود الخارج عن إرادة الشركة وعدم وصولها لمنصة الرصيف النفطي بنغازي وفق جدول النواقل البحرية المُعد مسبقاً.

يأتي ذلك في ظل شكاوى الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة من نقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد مما أدى إلى خروج عدد من الوحدات عن العمل وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال.

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