ماكرون: البحر المتوسط مسرح لنزاعات مستمرة للعبة الهيمنة في ليبيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 09:49 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بـ«لعبة الهيمنة لقوى تاريخية» في البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسورية، مسمياً روسيا وتركيا.

وقال في ختام قمة جمعت، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، رؤساء دول وحكومات جنوب الاتحاد الأوروبي، إنّ «بحرنا الأبيض المتوسط اليوم مسرح لنزاعات مستمرة، في سورية، في ليبيا (...) للعبة الهيمنة لقوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور الروسي كما التركي يثيران قلقنا في هذا الصدد»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف ماكرون أن دول المتوسط السبع تريد «حواراً بنية حسنة» مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى «الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن (...) من دون أي سذاجة» و«بنية حسنة».

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