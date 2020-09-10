جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل

المشاركون في الجلسة الحوارية التي ستبدأ فعالياتها عبر الإنترنت الأحد 13 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

ينظم منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية، جلسة حوارية عبر الإنترنت عن تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وما في الإمكان عمله محليا لمواجهة الجائحة.

وستبث فعاليات الجلسة الحوارية التي تقام بدعم من منبر المرأة الليبية من أجل السلام والمجلس الوطني للعلاقات الليبية - الأميركية و«بوابة الوسط» و«تلفزيون الوسط WTV»، مباشرة على قناة الوسط (WTV) يوم الأحد المقبل من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

وقال منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية إن الندوة الحوارية تأتي ضمن سلسلة الندوات الحوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كوفيد19 وما في الإمكان عمله، ولذلك لخطورة الأزمة التي تواجهها البلاد في ظل انتشار جائحة كوفيد19 وانهيار القطاع الصحي وعجز مؤسسات الدولة.

مشاركون من أولى الاختصاص في: الطب والحوكمة وريادة الأعمال، من داخل وخارج البلاد

وأوضح المنتدى أن الندوة الحوارية الافتراضية تسعى بتيسير الإخصائي الليبي الدولي في جراحة القلب، البروفسور هاني شنيب إلى تشخيص واقع القطاع الصحي في ليبيا والتحديات التي يواجهها على المستويين الوطني والمحلي وكيفية معالجتها في الوقت الراهن.

ويشارك في الجلسة الحوارية مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، والناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية بالحكومة الموقتة، أحمد الحاسي، ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب، الدكتورة راضية الجداوي.

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وأضاف أن الاجتماع الافتراضي يجمع مجموعة مختارة من أولى الاختصاص في عدة مجالات: الطب والحوكمة وريادة الأعمال، من داخل وخارج البلاد وممثلين عن منظمات دولية ساعين بذلك إلى إثراء النقاش وتبادل الآراء والأفكار من أجل تطوير رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الصحي مستندة إلى منظور قاعدي مرتبط بتقوية الحكم المحلي.

ومنتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية هو مجموعة مستقلة، تضم خبرات في مختلف المجالات، ومن مختلف المناطق الليبية. ويسعى للاستفادة من خبرة الأعضاء للمساهمة في إعادة بناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان والمؤسسات في ليبيا ودعم اللامركزية والحكم المحلي، وذلك من خلال مقاربة تفاعلية قاعدية ومعرفية، تراعي الحوار الديمقراطي والمشاركة الواسعة والتواصل الإيجابي.

ونوه منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية إلى أنه يسعى في إطلاقه سلسة الندوات الحوارية عبر الإنترنت لتوفير منبر حوار لليبيين والليبيات للنقاش والتباحث في آليات تحقيق السلام والتنمية المستدامة ودعم الحكم المحلي في ليبيا. ويستند المنتدى في نقاشاته إلى تشخيص للأمر الواقع وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفُضلى على عدة مستويات المحلي والوطني والدولي.