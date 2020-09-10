«إيريني» تمنع سفينة تحمل «وقود طائرات» من الوصول للمياه الإقليمية الليبية

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

منعت العملية الأوروبية «إيريني»، اليوم الأربعاء، سفينة تجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وحولتها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد التحقيق، وذلك لنقلها شحنة من مادة تعدها الأمم المتحدة عسكرية، وجاء ذلك بناءً على معلومات قدمها خبراء أمميون سلطت الضوء على الطبيعة المشبوهة لهذه الشحنة.

وأوضح بيان للعملية الأوروبية «royal diamond 7» غادرت ميناء الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى بنغازي في ليبيا، وكانت تحمل شحنة من وقود الطائرات، من المحتمل أن تستخدم لأغراض عسكرية.

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وأشار البيان إلى أن هذا الوقود تعده الأمم المتحدة «مادة عسكرية»، وبالتالي يطبق عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2292» لسنة 2016 و2526 لسنة 2020.

ولفت إلى أن عملية الاستيقاف والتفتيش قامت بها الفرقاطة الألمانية «FGS Hamburg» بدعم من الرائد في عملية «إيريني»، الفرقاطة الإيطالية «ITS Margottini»، موضحًا أن قائد القوة، الأدميرال إيتوري سوتشي، منع السفينية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وقام بتحويلها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد التحقيق.

وأطلق الاتحاد الأوروبي «إيريني» نهاية مارس بهدف مراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة بحريًا، إضافة إلى مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، لكنها لم تبدأ فعليًا إلا في 4 مايو الماضي، ونفذت العملية الأوروبية منذ ذلك الحين 650 عملية حراسة حسب بيانات رسمية لها.

وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، ومنتصف أبريل أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، رسميًا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومته على العملية الأوروبية.

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)

العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)