اكتشاف جثتين مجهولتي الهوية في ترهونة

بقايا جثة مجهولة الهوية عثر عليها في ترهونة، 9 سبتمبر 2020، (هيئة البحث على المفقودين)

اكتشف فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية خلال أعمال الاستكشاف بمدينة ترهونة.

وانتشل الفريق الجثة الأولى الثلاثاء الماضي، من منطقة «مشروع الرابط» بالمدينة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس الأربعاء، عثر على الجثة الثانية خلال أعمال البحث في مقر الأمن المركزي في المدينة، حيث يعتقد أن الموقع لمقبرة جماعية بها المزيد من الجثث.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الهيئة العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة، تضم خمس جثث مجهولة الهوية، ثلاث منها متكاملة، واثنتان أشلاء.

وكانت مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس مسرحا للاشتباكات العنيفة على مدى أكثر من 14 شهرا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة في أبريل العام 2019.