إجراء تحاليل «كورونا» لأفراد الشرطة وموظفي الأحوال المدنية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 10 سبتمبر 2020, 01:21 صباحا
أحد شوارع مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

شرع فريق الرصد والتقصي بسرت فى سحب عينات تحاليل سريعة من أفراد الشرطة وموظفي مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقال رئيس فريق الرصد، الدكتور هيثم أبوغرسة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هدة التحاليل السريعة تأتى ضمن التدابير الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس «كورونا»، خاصة في ضوء مخالطة رجال الشرطة والأحوال المدنية للمواطنين يوميًا وبشكل مباشر.

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وأشار إلى سحب أكثر 100 تحليل سريع، ليتبين إيجابية أربعة منها، ليتقرر أخذ مسحات أنفية «pcr» لأصحاب هذه العينات، وإحالتها للمختبر المرجعي مباشرة للتأكد من حمله للفيروس من عدمه.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، تسجيل حالة وفاة جديدة بقسم العزل في المدينة لسيدة مسنة مصابة بالفيروس.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في المدينة تسع حالات، بينما عدد المصابين نحو 35 مصابًا، مضيفًا أن فريق الرصد والتقصي تمكن حاليًا من سحب 2300 عينة عبر التحليل السريع.

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