مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى

طرابلس - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 11:44 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

أمر مكتب النائب العام في طرابلس بالقبض على أحد موظفي جهاز ديوان المحاسبة على خلفية قضية رشوة.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الإربعاء، إنه جرى بالفعل القبض على الموظف، بعد ورود بلاغ إلى النائب العام بتقاضيه رشوة من قبل إحدى الشركات، والتحقق من قبل مكتب النائب العام من الواقعة، الذي قرر حبس الموظف لمدة ستة أيام على ذمة مزيد التحقيق.

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ويحقق مكتب النائب العام في  واقعة فساد وتقاضي رشاوى من قبل مسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان تتعلق باتهام موظفين بدرجة مدير إدارة بتقاضي رشوة من إحدى شركات القطاع العام، في شهر يونيو الماضي.

وقال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور حينها، في تصريح إلى «الوسط»، إن إجراءات التحقيق تجري بـ«منتهى الجدية»، وإن التحقيق مفتوح، لافتًا إلى طلب النيابة رفع الحصانة عن كل من تلحقه الشبهة في القضية، كلما تطلب الأمر ذلك.

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