19 سبتمبر امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة لطلبة نظام السنة بجامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 10:55 مساء
الاجتماع العادي الثالث للعام الجاري لمجلس جامعة بني وليد. الأربعاء 9 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

حدد مجلس جامعة بني وليد، 19 سبتمبر الجاري، موعدا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعدد من كليات الجامعة، واستئناف الدراسة لطلبة نظام السنة، بحسب ما أكده رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحميد الشندولي لـ«بوابة الوسط».

وعقد مجلس جامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثالث برئاسة رئيس الجامعة عبدالحميد الشندولي، وبحضور وكيل عام الجامعة، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة، ورئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة، ومدير مكتب الشؤون العلمية، وعدد من الإدارات وعمداء الكليات بالجامعة.

وقال رئيس جامعة بني وليد، الأستاذ الدكتور عبدالحميد الشندولي لـ«بوابة لوسط» إن مجلس الجامعة «اتفق على أن يكون انطلاق امتحانات نهاية الفصل الأول لعدد من الكليات واستئناف الدراسة لطلبة نظام السنة في 19 من شهر سبتمبر الجاري».

وأضاف الشندولي أن مجلس الجامعة اتفق أيضا خلال الاجتماع على تخصيص بعض المبالغ المالية لتوريد المستلزمات الطبية التي تحتاجها العملية التعليمية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في الكمامات والقفازات والمطهرات وباقي المستلزمات لاستمرار العملية التعليمية بالجامعة.

كما أكد رئيس جامعة بني وليد ضرورة اتخاذ كافة تدابير الوقاية، والتي من أهمها التباعد الاجتماعي، وعدم تبادل الأدوات الدراسية أثناء عودة الدراسة بكليات الجامعة.

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