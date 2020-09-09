ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 1329 حالة

فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وخمس حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل 169 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين إيجابية 34 عينة بالبلدية وسلبية 118 عينة، إضافة إلى إيجابية 17 عينة مكررة لحالات لم تشف بعد.

اقرأ أيضا توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم بنغازي وزليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في زليتن إلى 1329 حالة، بينها 1117 حالة نشطة، و29 حالة وفاة، فيما تعافى 170 مصابًا من الفيروس الذي بدأ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.