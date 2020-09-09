حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة مصابة بـ«كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 04:47 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بقسم العزل في المدينة لسيدة مسنة مصابة بالفيروس.

وأوضح لـ«بوابة الوسط» أن فريق جمعية «الهلال الأحمر» الليبي في سرت تولى دفن السيدة صباح اليوم، مشيرًا إلى دخول ثلاث حالات مصابة بالوباء، ثبتت إيجابية حالتها، وفقًا للتحليل السريع للكشف عن المرض.

وأكد أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في المدينة تسع حالات، بينما عدد المصابين نحو 35 مصابًا، مضيفًا أن فريق الرصد والتقصي تمكن حاليًا من سحب 2300 عينة عبر التحليل السريع.

وأشار إلى أن حالات الشفاء أكثر من 15 حالة، لافتًا إلى وجود عدد من المصابين لا يخضعون للعزل الطبي في المراكز الصحية أو المستشفيات، وإنما يعالجون في الحجر المنزلي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

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