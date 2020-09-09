عماري يعلن تأجيل عودة الدراسة استجابة لتوصية لجنة مجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 02:56 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق عماري زايد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري تأجيل عودة الدراسة، التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، استجابة لتعميم اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس «كورونا المستجد» بعدم عودة سنوات النقل والشهادة الإعدادية؛ حتى إعادة تقييم الوضع الوبائي.

وأصدر تعليماته إلى المركز الوطني للامتحانات بإصدار جداول امتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية في أقرب وقت ممكن، على أن تراعي التباعد الجسدي والاجتماعي في المدارس، حسب تصريح نقلته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار عماري إلى أنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لإصدار تعميم لعمداء البلديات يطالبهم بعدم اتخاذ أي قرار بإيقاف الدراسة، إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم للتنسيق في كل ما يتعلق بذلك.

وتابع: «خصصنا مبالغ لكل الجامعات الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، وسننظر في الميزانية المخصصة للوزارة لتوفير احتياجات المدارس الخاصة من مستلزمات مجابهة جائحة كورونا؛ حرصًا على سلامة طلابنا».

ولفت إلى متابعة مراقبات التعليم غير الملتزمة باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة، معقبًا: «لن نهمل أبناءنا من طلاب الفئات الخاصة، ومَن يقف وراء أي تقصير بخصوصهم سنتخذ إجراءات رادعة حياله».

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