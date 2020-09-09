«مكافحة الأمراض»: 879 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 82 حالة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 82 مصابًا، في حين توفي 10 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأُجريت تحاليل لـ3918 عينة موزعة على المختبرات الآتية: 1222 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و132 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و1437 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و216 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و202 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و110 عينات في مختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 400 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و88 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و15 عينة بمختبر فرع المركز الكفرة، و36 عينة من مختبر فرع المركز أجدابيا، و6 عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و17 عينة بمختبر فرع المركز تازربو، و9 عينات في مختبر فرع المركز غريان، وعينة بمختبر فرع المركز غدامس، و27 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 20 ألفًا و462 حالة، منها 17 ألفًا و809 حالات نشطة، وتعافي 2329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.