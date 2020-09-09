«عمل الوفاق»: تسهيل إجراءات التسجيل للباحثين عن العمل من نازحي المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 02:16 مساء
لقاء الأمين مع اللجنة التسييرية للمجلس البلدي بنغازي، 9 سبتمبر 2020، (عمل الوفاق)

وجه وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، إلى المكاتب التابعة للوزارة بتسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل من بين النازحين من المنطقة الشرقية.

وقال إن الوزارة لم تستثنِ النازحين، وقد قبل تدريب عدد منهم ضمن برامج الوزارة بمركزي الليبي الكوري ومركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس اللجنة التسييرية للمجلس البلدي بنغازي طارق العرفي، وعضو اللجنة التسييرية عبدالسلام البسيوني.

وأضاف الأمين أن المجال للتسجيل مفتوح في جميع المدن، بما فيها الشرقية، وستوزع البرامج بشكل عادل لضمان تقديم أفضل الخدمات.

الأوراق المطلوبة للتقديم
وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحًا أن الغرض من القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة العمل المستندات المطلوبة للتقديم وهي: «شهادة المؤهل العلمي، وشهادتا ميلاد وإقامة حديثتان، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، وصك ملغي، وملف لحفظ المستندات»، أما الباحثون عن العمل الذين سجلوا خلال السنوات من 2018 إلى 2020، فعليهم مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل التابع له، للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.

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