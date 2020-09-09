السوق الموازية: صعود الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

ارتفع سعر صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بالسعر المسجل أمس الثلاثاء.

وصعدت العملة الأميركية بنحو تسعة قروش، مسجلة 6.62 دينار، مقابل 6.53 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد سعر اليورو بفارق خمسة قروش، مسجلا 7.70 دينار، مقابل 7.65 دينار أمس، والجنيه الاسترليني بفارق سبعة قروش، مسجلا 8.55 دينار، مقابل 8.48 دينار أمس.

في حين ثبتت الليرة التركية عند 0.87 دينار، والدينار التونسي عند 2.38 دينار ليبي.