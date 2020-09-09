«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية غربية نشطة على ساحل مدينة درنة، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤية جيدة.