«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية غربية نشطة على ساحل مدينة درنة، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل شحات.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بـين 10 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة علي درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الساحل من الخليج الى بنغازي، وبين مترين وثلاثة أمتار على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على ساحل درنة.
- درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤية جيدة.