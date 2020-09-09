أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب على مناطق بالشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 11:47 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تستمر الرطوبة عالية مع نشاط نسبي للرياح على المناطق الساحلية، في حين تتكاثر السحب على بعض المناطق في الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثرا أحيانا مساء على المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على السواحل وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية وبين 36 و38 على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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