مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي كورونا

حملة مناشدة دولية أطلقتها مؤسسة الوسط الإعلامية للوقوف مع الشعب الليبي, 1 سبتمبر 2020. (مؤسسة الوسط)

بدأت اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، حملة المناشدة الدولية التي أطلقتها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، للوقوف مع الشعب الليبي، وهو يمر بمحنة قاسية يواجه فيها تفشي وباء «كورونا» في كل أرجاء البلاد، مفتقرًا لكل الوسائل والإمكانات لمواجهة هذه الأزمة التي اجتاحت العالم في ظل تردٍ مريع في الخدمات الأساسية، وشبه انهيار في البنية التحتية.

وتنطلق الحملة تحت شعار «انقذوا الليبيين»، لتناشد «جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وصحة الإنسان إلى تخصيص موارد لليبيا للمساعدة في إنقاذ الليبيين من هذا الوباء العالمي. بدون المساعدة ، سيستمر العديد من الليبيين في المعاناة حيث يستمر فيروس كورونا في اجتياح البلد الضعيف».

وأكدت المناشدة أن الشعب الليبي بحاجة لمساعدتنا، داعية جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وصحة الإنسان لتخصيص موارد لليبيا للمساعدة في إنقاذ الليبيين من هذا الوباء العالمي، «بدون المساعدة، سيستمر العديد من الليبيين في المعاناة حيث يستمر فيروس كورونا في اجتياح البلد الضعيف».

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وبحسب المناشدة فإن ليبيا تشهد خلال الفترة الماضية، تزايدا في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما الشهر الماضي، إذ تم تسجيل تم تأكيد 19583 حالة إصابة بـ COVID-19 في ليبيا، حتى أمس الثلاثاء، بما في ذلك 314 حالة وفاة.

وأكدت أن نظام الرعاية الصحية الليبي على وشك الانهيار، خاصة أن هناك إمكانيات محدودة للغاية للحصول على الرعاية الصحية في العديد من المدن بسبب الصراع المستمر والتهميش الهيكلي المرتبط بنظام الحكم المركزي، لافتا إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO) ليبيا بين الدول عالية الخطورة في المنطقة.