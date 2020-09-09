«قوات الوفاق» تتحدث عن «تحشيدات عسكرية مريبة» و80 آلية تتحرك من الجفرة إلى اللود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 12:40 صباحا
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، رصدت قبل قليل تحرك رتل مسلح من 80 آلية عسكرية تابعة لقوات القيادة العامة، من الجفرة إلى اللود، مضيفا أن تحركات الليلة تزامنت مع «تحشيدات عسكرية مريبة» لقوات القيادة العامة «المسنودة من المرتزقة».

وتابع قنونو، في بيان لعملية بركان الغضب اليوم، أن التحركات تزامنت أيضا مع خمس خروقات متوقعة ومتكررة منذ اعلان وقف اطلاق النار الذي التزمت به قوات الوفاق، وفق قوله.

وأكد أن التعليمات لقوات الوفاق، بالاستعداد التام وانتظار تعليمات «القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».

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