خروج الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت عن العمل

محطة كهرباء خليج سرت. (الإنترنت)

أكد رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء بسرت، المهندس رمضان أبوشوفة، خروج الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت عن العمل فى الساعات الأولى من اليوم.

وقال المهندس أبوشوفة إلى «بوابة الوسط»، إن نتيجة توقف المحطة عن العمل يرجع لأعطال فنية بالشبكة وأجهزة التشغيل للوحدة بالمحطة.

إعادة تشغيل محطة خليج سرت البخارية

وأوضح أن فريقا فنيا من المهندسين والفنيين بالإدارة الفنية، يقومون حاليا بمتابعة الخلل والعمل على إصلاحه، ومن المحتمل خلال يومين أو ثلاثة رجوع الوحدة بالمحطة للعمل ودخولها الشبكة العامة بإنتاجيتها.

كانت الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية سرت قد رجعت للعمل منذ أسبوع، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى، نتيجة أعطال فنية ونقص الوقود وتعرضها للسرقة أيضا.