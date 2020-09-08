«الأعلى للقضاء» يصدر قرارا بالعفو عن 54 سجينا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 07:23 مساء
شعار المجلس الأعلى للقضاء. (وزارة العدل)

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر، أمس الاثنين، عفوا عن 54 سجينا من نزلاء السجون في طرابلس، وفق قراره رقم «65» لسنة 2020، بشأن الإعفاء من تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم من النزلاء.

وأشارت وزارة العدل إلى أن قرار المجلس يأتي في إطار المساعي التي يبذلها للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصي بها للوقاية من جائحة «كورونا».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القرار: «جاء تنفيذا لمحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء السادس لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم وعددهم 51 نزيلا، كما تنص المادة الثانية من القرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ممن قضوا ثلث العقوبة وعددهم ثلاثة نزلاء».

وأضافت أن قرار المجلس الأعلى للقضاء نص على أن يتولى مكتب النائب العام تنفيذ القرار، وتكليف محامي عام طرابلس بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس.

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