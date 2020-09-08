السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 05:46 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن يكون للمحادثات الليبية التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: تشارك السفارة الأميركية ثقة الأمم المتحدة في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي، الذي تيسره الأمم المتحدة ويقود الليبيين».

وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة الليبيين

وبدأ أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ السبت اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية لمناقشة تفاصيل المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة وتشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار.

وأعرب الوفدان في بيان مساء أمس الإثنين، عن «رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بالبلد إلى بر الأمان، لإنهاء معاناة المواطن الليبي». مثمنين «سعي المغرب الصادق وحرصها على إيجاد حل للأزمة الليبية»، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية الإثنين.

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