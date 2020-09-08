«بلدي غدامس» يدعو إلى تقليل الفعاليات الاجتماعية تحسبا لـ«كورونا»

شعار بلدية غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس البلدي غدامس أصحاب المناسبات الاجتماعية من أفراح وغيرها إلى التقليل قدر الإمكان من التجمعات؛ نظرًا لازدياد معدلات انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأشار إلى تسبب المناسبات الاجتماعية في ارتفاع عدد الإصابات في عدة مناطق، حسب تنوية على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وطالب الأهالي بالتقليل قدر المستطاع من إجابة دعوات المناسبات الاجتماعية، لحماية الجميع والوقاية من الوباء.

يذكر أن المجلس البلدي غدامس أصدر قرارًا بتمديد غلق المدينة ثلاثة أيام، اعتبارًا من السادسة مساء الإثنين.

ووجه المجلس الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار «بكل حزم»، داعيًا المواطنين إلى التعاون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة الجميع.