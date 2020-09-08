بالصور: انتظام امتحانات الإعدادية في بنغازي والبيضاء وعمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 01:50 مساء
طلاب يؤدون امتحانات الإعدادية في إحدى مدارس بلدية عمر المختار، 8 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

واصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء الامتحانات النهائية في ثالث أيامها الثلاثاء، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل دخول القاعات من تعقيم، وارتداء الكمامات.

ونشرت وزارة التعليم، في الحكومة الموقتة، صورًا للطلاب في بلديات بنغازي والبيضاء وعمر المختار، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت الصور وجود فرق طبية على بوابات المدارس، مزودين بأجهزة قياس درجة الحرارة، بجانب مواقد التعقيم، إضافة إلى تخصيص عناصر من رجال الأمن لحفظ النظام حول اللجان.

وفي بنغازي، تفقد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، عددًا من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم بالبلدية، للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بالصور.. ثاني أيام امتحانات الإعدادية في الزويتينة وسرت والأبيار وقمينس

واستمع إلى اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتم خلال الامتحانات، التي انطلقت الأحد، بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب الجائحة.

كما زار رئيس المجلس التسييري لبلدية عمر المختار المهندس بوفراج سعد الثلاثاء إحدى المدارس داخل البلدية، للاطمئنان على أوضاع الطلاب، والحفاظ على التباعد بينهم.

وناقش بوفراج، خلال جولته، الطلاب عن الامتحانات، وتوافقها مع الأسئلة الاسترشادية التي جرى إعدادها من قبل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، خصوصًا بعد توقف الدراسة بسبب جائحة «كورونا».

الثني يتفقد إحدى اللجان في بنغازي
طلاب يؤدون امتحانات الإعدادية في إحدى مدارس البيضاء
طالبات بإحدى مدارس بنغازي
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