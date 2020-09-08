توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم بنغازي وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 01:12 مساء
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 749 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من نصفها في طرابلس، بواقع 437 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيًا بـ 54 حالة، ثم زليتن بـ38 حالة، و37 حالة في أجدابيا، و27 حالة في مصراتة، و25 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في جنزور، و17 حالة في كل من العجيلات وصرمان، و11 حالة في سواني بني آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز الثلاثاء.

إضافة إلى 8 حالات في كل من الكفرة وسبها وزوارة، و7 حالات في كل من القره بوللي والخمس، و5 حالات في صبراتة، و4 حالات في كل من الزنتان ووادي زمزم وبونجيم، وحالتين في كل من طبرق والنواحي الأربع والجميل ومزدة، وحالة في كل من الخلائفة وامساعد والرياينة والمنشية والماية ومسلاتة والشاطئ.

وتماثل 85 مصابًا للشفاء، موزعين بواقع 30 حالة في مصراتة، و15 حالة في سبها، و8 حالات في كل من زليتن والجفرة، و4 حالات في كل من القلعة ووادي زمزم وبونجيم والقيقب والأبرق، و3 حالات في فسانو، وحالتين في الرحيبات، وحالة في كل من العجيلات وصرمان والزاوية المركز.

في حين توفي 18 مصابًا، موزعين بواقع 3 حالات في كل من صرمان وزليتن، وحالتين في كل من الرحيبات وطبرق، وحالة في كل من جادو ورقدالين وأجدابيا وبني وليد ومصراتة وغريان والكفرة والزنتان.

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